"Amministrazione sana Daremo stabilità"

"Prometto ai pisani che continueremo a dare stabilità a questa amministrazione, a prenderci cura delle famiglie, delle categorie fragili, dei servizi, della riqualificazione e della riappropriazione degli spazi pubblici". Lo ha detto Rachele Compare, coordinatrice comunale di Fratelli d’Italia, presentando la sua candidatura in consiglio comunale alle prossime amministrative. "Se 5 anni fa - ha aggiunto - c’era la consapevolezza di intraprendere un percorso nuovo senza la certezza di poter vincere, oggi siamo impegnati a consolidare il lavoro per garantire stabilità all’amministrazione pisana". Alla presentazione di Compare sono intervenuti l’assessore Filippo Bedini, il consigliere regionale, Diego Petrucci, e la deputata, Chiara La Porta. "Abbiamo tappezzato la città - ha sottolineato Petrucci - con il nostro motto: ‘Fratelli d’Italia si vede’, perché venendo da un’esperienza di governo non basta dire ai cittadini cosa vorremmo fare, ma si deve avere la responsabilità e il dovere di dire cosa abbiamo fatto. E questo si vede nei marciapiedi realizzati, nelle strade asfaltate, nei muri puliti, nei bonus bebè e dello sport distribuiti. Insieme a Conti vogliamo candidare Pisa a capitale europea dei congressi. Nel vecchio Santa Chiara vogliamo realizzare la cittadella congressuale e produrre posti di lavoro e ricchezza". "Rachele - ha sottolineato Bedini - ha sostenuto il lavoro di noi assessori con dedizione e con una militanza che le fa onore. Il suo percorso politico è un esempio per tutti". Infine, la sua candidatura in consiglio comunale, ha concluso La Porta, "è l’esempio eloquente del ruolo che diamo alle donne all’interno del partito: competenze e merito".