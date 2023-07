Ambulanza sul litorale Al via il servizio ma in città ci sarà un mezzo in meno

Un’ambulanza per il litorale da oggi. Il servizio sarà dunque garantito, ma ci sarà un mezzo in meno per la città. Perché, come spiega il presidente della Pubblica assistenza, Alessandro Betti: "L’accordo è al ribasso. Quest’anno si copriranno i servizi di emergenza con una “coperta” corta". "Se si vuol vedere il bicchiere mezzo pieno, ci sono i servizi di emergenza anche sul litorale ma, se si pensa a quello mezzo vuoto, si coprono con 4 mezzi di soccorso ciò che l’anno scorso si faceva con 5 , di cui 1 - lo abbiamo scoperto a cose fatte - a totale carico delle associazioni". Riunione ieri pomeriggio, per il volontariato: presenti, oltre a betti, Lo Cicero per PAPisa, il commissario Enrico Dini per la Misericordia, Maurizio Novi per le Misericordie Pisane ed Elisabetta Epifori per la Cri.

"C’è forte preoccupazione poiché il quadro è molto complicato; e noi ci muoviamo con impegno per dare risposta ai crescenti bisogni dei cittadini stretti tra gli equilibri di bilancio ed i costi che non vogliono ritornare a livelli accettabili", prosegue Betti. "Alcuni anni fa, l’allora assessore alla salute Enrico Rossi, disse nel corso di un incontro pubblico a cui lo avevamo invitato che nessuna persona, di fronte a problemi di salute; lesina i soldi per diagnosi e terapie ed in questo senso - a suo giudizio - doveva muovere l’assessorato alla Salute della Regione Toscana. Da allora, un po’ di acqua è passata sotto i ponti e con essa è cambiato il sentire e l’agire delle Istituzioni: Regione, Asl.

Le associazioni di volontariato cercano strenuamente, grazie a volontarie e volontari, di mantenere le molte quotidiane attività socio-sanitarie; ma è sempre più complicato". "Adesso sembrano nodali norme e codicilli rispetto a cercare soluzioni utili ed efficaci per salvaguardare la salute delle persone. Sempre più sfumati e spostati in piccionaia gli indirizzi di co-programmazione e co-progettazione caratterizzanti la più recente legislazione. Su tutto aleggia, almeno negli uffici delle Istituzioni, il terrore di incappare nei controlli della Corte dei Conti". Eppure Pisa avrebbe un buon esempio.

"Il volontariato è fondamentale nel sistema toscano di salute ed in cui è indispensabile riuscire sempre più a fare insieme; e qui a Pisa potremmo testimoniare le buone pratiche che da tempo caratterizzano il quotidiano agire di Pubblica AssistenzaANPAS, Misericordie, CRI . Un agire ed un quotidiano impegno che avrebbe bisogno di ben altra attenzione, riconoscimento e di concreto sostegno economico da parte di tutti: Regione, Asl, Comuni, attività economiche, comunità".