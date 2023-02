"Ambiente, salute e lavoro La sfida del Galilei parte da qui"

Lo stralcio della previsione della nuova pista a Peretola, tutela dell’ambiente e del lavoro.

Sono i 3 ordini del giorno approvati nel consiglio comunale del 7 febbraio e presentati dal gruppo consiliare Una Città in comune e Rifondazione Comunista. "Modifica del Piano nazionale degli aeroporti che includa anche lo scalo pisano come scalo di particolare rilevanza strategica" è quanto richiesto dal consiglio che ribadisce "una netta contrarietà alla proposta di pista di 2.200 metri a Peretola".

È quanto emerge dal documento votato da tutte le forze politiche, fatta esclusione per Pd che ha votato contro, dopo la bocciatura del proprio ordine del giorno, e M5s assente.

"Il nostro è stato l’unico approvato dall’assemblea cittadina sulle linee strategiche di sviluppo degli aeroporti di Pisa e Firenze – commenta il consigliere Ciccio Auletta (Diritti in Comune) - si tratta di una vittoria importantissima, frutto di anni di lavoro coerente e determinato, e mette uno stop chiaro e deciso alla Regione e al governo a proseguire sulla strada indicata dal Corporacion America. Nei giorni scorsi – continua Auletta – il presidente dell’Enac ha ipotizzato la possibilità di accedere ai finanziamenti del Pnrr per la nuova pista di Peretola, per un totale di 400 milioni di investimenti. Un’ipotesi fatta su un documento che gioca sul fatto che Firenze sia lo scalo strategico. Di conseguenza, reinserire Pisa presuppone lo stralcio della previsione della pista di Peretola dal Masterplan. Chi oggi chiede sia Galilei scalo strategico e sia la nuova pista a Firenze, fa pura demagogia".

Nel documento votato "si sollecita - inoltre- Toscana Aeroporti a fornire un cronoprogramma dei lavori degli investimenti per la realizzazione del nuovo terminal pisano sottolineandone la funzionalità rispetto alla sostenibilità ambientale".

"Altro passaggio – aggiunge Auletta - è la questione delle risorse pubbliche, il Consiglio comunale chiede di utilizzare quelle previste per la nuova pista di Peretola per finanziare i progetti di potenziamento della linea ferroviaria Pisa-Firenze e dei collegamenti tra la costa e le restanti parti della Regione".

Passati all’unanimità invece gli altri due ordini del giorno. Per primo, "il documento che poneun tema preciso, ovvero il fatto che Toscana Aeroporti non si sia ancora dotata di un Piano di Contenimento e Abbattimento del Rumore". "La bozza di tale Piano – spiega Tiziana Nadalutti, Una Città in Comune – è ferma all’esame del Ministero dell’ambiente da quasi due anni". Secondo, il documento in sostegno ai lavoratori degli appalti dell’aeroporto. Lavoratori che hanno illustrato in consiglio le preoccupazioni riguardo il tentativo di internalizzazione dell’azienda e il mancato coinvolgimento dei sindacati.

Enrico Mattia Del Punta