Ambiente: le dune di Tirrenia affidate al WWF Alta Toscana per una migliore tutela

Pisa, 7 aprile 2023 – La giunta comunale ha approvato due progetti per la tutela dell’ambiente. Si tratta di due provvedimenti distinti, uno riguarda la partecipazione al bando Pelagos che si focalizza sulla valorizzazione e tutela del patrimonio ambientale, mentre l’altro è relativo all’affidamento della duna di Tirrenia al WWF Alta Toscana.

AFFIDAMENTO AREA DUNALE. È stato sottoscritto tra il Comune di Pisa e il WWF Alta Toscana un accordo triennale di affidamento della duna che si trova Tirrenia, delimitata a nord dal vialetto di accesso al bagno Paradiso, a ovest dalla linea demaniale, ad est dal viale del Tirreno e a sud dal vialetto di accesso del bagno Perla. La volontà è quella di rinforzare il rapporto tra il Comune di Pisa e la Fondazione WWF Alta Toscana per consentire l’avvio di una progettualità specifica al fine di valorizzare e tutelare l’ambiente dunale, che rappresenta una zona di particolare pregio naturalistico e di grande valore ambientale, che l’amministrazione comunale intende pertanto proteggere e valorizzare attraverso attività formative ed educative rivolte alla cittadinanza anche al fine di prevenirne il degrado.

“PROGETTO CLIMA” BANDO PELAGOS. Il Comune di Pisa da molti anni ha aderito alla Carta di Partenariato del Santuario per i mammiferi marini Pelagos che nasce per garantire uno stato di conservazione favorevole ai mammiferi marini proteggendo gli animali e il loro habitat dagli impatti negativi. Questa area ospita una notevole biodiversità, tra cui una grande concentrazione di diverse specie di balene e delfini. Con la sottoscrizione della Carta, il Comune si impegna a collaborare per ridurre gli elementi di disturbo e di inquinamento, anche acustico, per i mammiferi marini. Nell’ambito dell’iniziativa Pelagos la Fondazione USB Optimus e USB Monaco hanno unito le forze con la Fondazione Principe Alberto II di Monaco emesso un bando per la presentazione di progetti “Clima” dell’iniziativa Pelagos che prevede erogazione di contributi (fino ad un massimo di 300.000 euro a progetto) per mettere in atto azioni innovative al fine di sostenere il Piano di gestione dell’Accordo Pelagos per il periodo 2022-2027. Il Comune di Pisa dunque ha deciso di partecipare al progetto ai fini della valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale, e coerentemente agli impegni presi con la sottoscrizione della Carta di partenariato Pelagos.