"Ambiente, cinque anni con tutto l’amore per Pisa"

"Contrasto del degrado, igiene urbana, nuovi cestini nel centro storico e nelle periferie, un piano di lotta alle scritte murarie e affissioni abusive, un massiccio aumento di controlli per contrastare i comportamenti illegali nello smaltimento dei rifiuti sono stati la cifra del mio impegno da assessore e ora punto al superamento del porta a porta e a una tariffazione puntuale".

L’assessore all’Ambiente, Filippo Bedini, ha presentato la sua candidatura alle prossime amministrative con Fratelli d’Italia alle Officine Garibaldi snocciolando i numeri dei risultati ottenuti ma anche individuando le priorità per il futuro. "Dal definitivo smantellamento del campo rom di Oratoio, al superamento della soglia del 65% di raccolta differenziata, fino al contrasto dell’abbandono illecito del rifiuti - ha spiega Bedini - partito nel 2019 dopo che il Comune ha dotato l’ufficio ambiente di un nucleo di personale specializzato: in tre anni le sanzioni sono cresciute del 158% e solo nel 2022 a fronte di 22.623 controlli ci sono state 5722 segnalazioni a cui sono seguite finalmente le multe che fino a prima erano zero". "Sull’igiene urbana - ha aggiunto l’assessore - abbiamo acquistato, tramite Geofor, nuove spazzatrici elettriche, mini spazzatrici per i vicoli, incrementando spazzamenti e lavaggi delle strade. Ricordo anche l’imponente piano triennale di cancellazione delle scritte murarie ed eliminazione delle affissioni abusive e gli accordi con le associazioni ambientaliste per la raccolta manuale dei rifiuti laddove non si può andare con i mezzi". Un lavoro, ha assicurato il candidato, "che l’amministrazione intende proseguire anche nel suo secondo mandato, perché per noi parlano i numeri e i fatti: l’acquisto di telecamere nascoste per contrastare i comportamenti illegali nello smaltimento dei rifiuti, l’impiego di tre vigili urbani distaccati all’Ufficio Ambiente, unità che sarà rafforzata e l superamento del porta a porta per arrivare a una tariffazione puntuale, dove chi più produce rifiuti più paga, saranno i nostri prossimi step".

Del resto, ha ricordato Bedini, "il superamento della raccolta di rifiuti porta a porta è già realtà per 15 mila pisani che abitano a Porta a Mare, Porta a Lucca, in via Matteucci e sul Litorale)". Proseguirà l’impegno per il decoro cittadino. "In questi anni - ha concluso l’assessore - abbiamo ripulito 8500 mq di superfici con una spesa di 320 mila euro riportando il centro a un livello di decoro urbano degno di una città storica come la nostra, ma c’è già un accordo quadro per i prossimi tre anni per migliorare efficacia e qualità degli interventi. È importante registrare che il nostro impegno ha creato un effetto emulazione: in via Flamini un residente ci è venuto a cercare per dirci che ha ripulito a proprie spese la facciata di casa sua. È una questione culturale: in due casi, grazie alla segnalazione tempestiva di cittadini, sono stati beccati gli imbrattatori".

Gab. Mas.