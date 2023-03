Altri tre bandi ai nastri di partenza

Sono tre le strutture sportive che saranno assegnate nel corso del prossimo mese. Lo ha detto l’assessore agli impianti sportivi del Comune di Pisa Raffaele Latrofa a margine del sopralluogo al Palazzetto dello Sport a Barbaricina per la presentazione degli ultimi interventi di questa consiliatura e di un bilancio dell’operato degli ultimi 5 anni in materia di strutture sportive. "Un impegno sugli impianti sportivi che in questi cinque anni di consiliatura è stato molto forte e che si conclude con l’assegnazione di tre strutture sportive tramite bando pubblico: l’impianto di football americano, il campo sportivo di calcio dell’Abetone e il campo di calcio del Porta a Lucca". Un cambio di passo estremamente importante, come tende a sottolineare l’assessore Raffaele Latrofa: "Siamo riusciti a sostituire al sistema delle proroghe di gestione degli impianti di anno in anno, la pubblicazione di bandi pubblici per affidare ogni impianto e darlo in gestione ventennale garantendo un punteggio elevato a coloro che fino a oggi hanno gestito gli impianti. Un modus operandi che, rispetto all’instabilità del passato, può consentire alle stesse associazioni di programmare nuovi investimenti per migliorare le nostre strutture sportive cittadine e di conseguenza il servizio offerto ai cittadini".

Ilaria Vallerini