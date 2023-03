Altolà di Petrucci a Ziello "Nessuno provi a tirare Conti per la giacchetta"

di Gabriele Masiero

PISA

Non lo cita mai direttamente, eppure nel mirino di Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e indiscusso leader dei meloniani in città, finisce il deputato della Lega, Edoardo Ziello, e soprattutto la sua scelta di intestarsi, attraverso il suo profilo Facebook (un fotomontaggio di lui accanto al sindaco), il lancio della ricandidatura di Michele Conti a sindaco, in programma domani alle 11 in Largo Ciro Menotti. "È del tutto inopportuno - attacca Petrucci - provare a ‘tirare Conti per la giacchetta’, come qualcuno vorrebbe provare a fare in questi giorni. Un atteggiamento sconveniente, che non piace alla città e all’elettorato di Conti per primo e che Fratelli d’Italia non accetterà".

Ma il consigliere regionale, in un colloquio con La Nazione, si spinge pure oltre e manda un avvertimento direttamente a Ziello: "Fare il consigliere comunale a Pisa (l’ho fatto per 14 anni) è un onore e al tempo stesso un onere non indifferente e per questo penso che chi si candida alla carica di consigliere comunale in una città complessa come la nostra dovrà garantire una presenza costante nel prossimo consiglio comunale". Aria tesa, dunque, nel centrodestra pisano, ma Petrucci rassicura: "Fratelli d’Italia rinnova il proprio appoggio alla candidatura di Conti ma nessuno lo tiri per la giacchetta: la coalizione che si presenterà alle prossime elezioni amministrative per sostenerlo è al tempo stesso in assoluta continuità con l’azione di governo della sua Giunta ma anche assolutamente differente dalla coalizione con cui ci siamo presentati 5 anni fa: sia per evidenti equilibri diversi all’interno della coalizione, sia perché, proprio grazie alla capacità e al consenso di Michele in città, è molto più ampia e allargata a ben tre liste civiche. Due che si presenteranno con simboli autonomi e una, mi riferisco a Pisa nel Cuore, che al primo turno 5 anni fa corse da sola e che già da anni ha intrapreso un percorso comune all’interno di Fratelli d’Italia, partito di cui i suoi ideatori fanno parte in maniera consolidata e autorevole".

Del resto, non è un mistero che la lista civica Pisa al centro, che sta lavorando già da un anno, è nata proprio in conseguenza di un impegno diretto del primo cittadino che anche ora nella grafica di lancio della sua campagna elettorale richiama i colori che contraddistinguono proprio quella lista. Il consigliere regionale meloniano ribadisce poi un concetto già espresso all’indomani del successo alle elezioni politiche e che rappresenta soprattutto un messaggio alla Lega, a cambiare registro. Anche sotto il profilo comunicativo, oltre che politico. "Alcuni atteggiamenti - sottolinea Petrucci - che abbiamo osservato nel passato non verranno più accettati per il futuro. Ma Fratelli d’Italia non è disposta neppure ad accettare assessori a mezzo servizio e con doppi o tripli incarichi". Anche perché, è il ragionamento conclusivo, "abbiamo fatto tantissimo in questi anni e tantissimo dobbiamo fare nei prossimi cinque e per questo l’impegno dovrà essere assoluto e senza riserve".