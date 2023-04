Altolà al Vespucci in difesa di Pisa dal leader dei Giovani Democratici

"L’ampliamento della pista di Peretola evidenzia quanto di fronte a certi interessi economici si preferisca sacrificare la salvaguardia dell’ambiente e delle comunità". Parola di Enrico Bruni, segretario cittadino dei Giovani Democratici e candidato alle prossime amministrative con il Pd. Un affondo durissimo contro la nuova pista di Peretola che piace a molti anche all’interno del suo stesso partito.

"Nei nostri territori - aggiunge - abbiamo bisogno di incrementare il trasporto su rotaia per abbattere l’inquinamento e facilitare gli spostamenti quotidiani, invece di potenziare aeroporti secondari come quello di Peretola, che ha 80 km a nord l’aeroporto di Bologna e 80 km a ovest l’aeroporto di Pisa. Un ampliamento di Peretola non è razionale, è antieconomico ed ecocida. Inoltre danneggerà anche tutti i territori dei Comuni limitrofi, con disagi crescenti per le popolazioni della piana fiorentina". Inoltre, secondo Bruni, "per il territorio della costa tirrenica, l’ampliamento della pista aeroportuale di Firenze, paventato da Enac, pone ulteriori e preoccupanti criticità ma sembra che il sindaco di Pisa, Michele Conti, e parte della politica fiorentina vogliano ignorare che con lo scellerato ampliamento della pista di Peretola, l’aeroporto di Pisa, perdendo voli e la possibilità di muoversi a prezzi bassi, non sarà più in grado di garantire voli low cost per tanti studenti italiani ed europei, per allievi Erasmus, ricercatori e professori e non basta qualche volo in più di Ryan Air nell’immediato per risarcire un danno che sarebbe enorme tra qualche anno". L’obiettivo di Bruni è il presidente di Enac Pierluigi Di Palma e le sue recenti dichiarazioni sul rischio di aprire una pericolosa competizione interna tra i due aeroporti toscani.

"Di Palma - osserva Bruni. dice che l’aspetto fondamentale sul quale Enac ha declinato le tanto contestate reti italiane del nuovo Piano nazionale degli aeroporti è che non ci sia competizione tra scali vicini ma poi aggiunge he gli aeroporti devono andare incontro ai clienti, e si devono costruire dove c’è richiesta, senza dire una parola rispetto ai problemi ambientali o sul piano dello sviluppo della costa. In Toscana abbiamo la Sgc Firenze-Pisa-Livorno carica di Tir e camion, continui incidenti, ritardi e manutenzioni ininterrotte per una strada non attrezzata per così tanti mezzi pesanti: invece di pensare a depotenziare il trasporto su gomma a favore del treno e della rotaia, si continua a portare avanti un progetto dispendioso, ecocida e strategicamente inutile come l’ampliamento del Vespucci".