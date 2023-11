"Alluvione, interventi sul litorale". E si mobilita la macchina solidale

Un’altra giornata, ieri, di allerta gialla, da oggi la situazione, almeno per qualche giorno, però, si dovrebbe tranquillizzare. Ma restano ancora tanti interventi da fare sul territorio ferito. Alle Piagge, per esempio, gli alberi caduti sono da rimuovere e poi c’è il fronte litorale. "Proseguono le operazioni per gli stabilimenti danneggiati", ha spiegato lo stesso presidente della Regione Eugenio Giani con un aggiornamento dall’unità di crisi regionale. Mentre la politica si interroga sulle responsabilità per quanto accaduto con l’alluvione: ci sono satte e di chi sono? Se ne parlerà oggi in Consiglio comunale con un question time del Pd.

Prosegue intanto la solidarietà. A Calci, la giunta comunale ha staziato 2mila euro per i comuni alluvionati. I soldi saranno versati sul conto corrente solidale attivato per l’occasione da Anci Toscana. "Sin dalle prime ore dell’emergenza - ricorda il sindaco, Massimiliano Ghimenti - l’amministrazione comunale calcesana si è attivata per offrire supporto".

Al centro San Marco, l’associazione di volontariato che da anni si spende per le famiglie di un quartiere a volte difficile, si è svolta una raccolta (organizzata dalla presidente Paola Viegi) per i piccoli colpiti in queste settimane dalla furia della pioggia, del vento e del mare. Grazie ad aperture pomeridiane straordinarie è stato recuperato materiale da destinare ai bambini. "Come avvenuto per il terremoto dell’Aquila, per la guerra in Ucraina e più recentemente per l’alluvione dell’Emilia Romagna, il Centro non poteva sottrarsi con il suo seme di solidarietà nei confronti degli alluvionati della Toscana – spiega Viegi – è così partita la raccolta prioritariamente di abiti, scarpe e materiale didattico, giochi. Hanno aderito le famiglie delle Fucini e delle Galilei, le due scuole che collaborano con il Centro e tanti "amici". La "Stanza dello Scambio" si è presto riempita di tanti oggetti. Tutto è stato allestito con cura da Livia e Rosanna, due mamme volontarie. "Un grazie va anche a Cristina, Irene, Adele e Vito che hanno garantito i turni – aggiunge Viegi – Le famiglie che riceveranno i nostri aiuti saranno seguite anche per il dopo, perché purtroppo la situazione del tempo non si è ancora assestata". Sono molte, come raccontato, le attività del centro, portate avanti grazie alla dedizione dei suoi volontari: doposcuola per i bambini delle scuole, punti di ascolto e assistenza psicologica, momenti ricreativi e di aggregazione.

Antonia Casini

Alessandra Alderigi