All’opposizione tutti contro Ziello: "Dimissioni". Richieste bocciate

di Enrico Mattia Del Punta

PISA

"Sottovalutazione o speranza che la tempesta sia passata e che ora le acque si calmino". Così Ciccio Auletta, capogruppo di Diritti in Comune, si rivolge alla maggioranza, durante il consiglio comunale, parlando dei fatti del 23 febbraio, quando la polizia ha caricato un corteo studentesco pro Palestina composto per lo più da minorenni suscitando polemiche in tutta Italia. Due le mozioni presentate dalla minoranze ed entrambe bocciate dal centrodestra, con le quali si esprimevano la condanna delle violenze delle forze dell’ordine e solidarietà agli studenti, ma anche le dimissioni di Ziello, del questore Sebastiano Salvo e del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

"La sproporzione del manganello ha devastato tutti - dice Matteo Trapani (Pd) - e solo quest’aula ne è rimasta inalterata". Pochi interventi sul merito da parte della maggioranza "un silenzio assordante" lo chiama Trapani, "ma voluto", replica la capogruppo di Forza Italia, Raffaella Bonsangue: "C’è una discrasia tra quello che dite e contenuto, non accettiamo affermazioni offensive, per la minoranza è lecito offendere pubblicamente chi manifesta un pensiero diverso". La scelta del silenzio è "uno schiaffo agli studenti scesi in piazza" insiste Auletta che ha alzato i toni ed è stato redarguito dal presidente del consiglio comunale, Alessandro Bargagna. "In quest’aula - bacchetta il presidente - non si accettano offese ai colleghi". Ma Auletta tira dritto: "Ziello è un provocatore e un bugiardo, è un giudizio politico, non un insulto". Sulla bocca di tutti sempre l’onorevole leghista e capogruppo in consiglio comunale (assente in aula): "I ragazzi – osserva Luigi Sofia (Sinistra Unita) -, sono stanchi di catechesi paternalistiche prima o poi verranno qua a ribaltare tutto". Rumoreggia la destra: "È retorica", si difende

Sofia che poi aggiunge: "La posizione isolata del sindaco è apprezzabile, ma vogliamo conoscere cosa ne pensa sulle uscite scellerate di Ziello, visto che la settimana scorsa le loro posizioni in aula sono apparse contrapposte". Secondo Paolo Martinelli (La città delle persone), "la maggioranza cerca di trovare un equilibro impossibile da tenere in piedi". Tanti anche i riferimenti alla commissione di mercoledì con gli studenti invitati a partecipare e la maggioranza che si è trovata di fronte ad una "trappola" politica del Pd con una mozione di condanna delle violenze bocciata proprio davanti agli studenti. "Un teatrino elettorale – tuona Virginia Mancini, Fratelli d’Italia e presidente di quella commissione - e una strumentalizzazione politica della minoranza, con una mozione che non c’entrava nulla".