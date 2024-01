All’Hotel Tower Plaza la Ceccardi parla di immigrazione e Ue

"L’immigrazione nell’Unione Europea: l’approccio degli Stati membri alla sfida" è il titolo dell’iniziativa dell’eurodeputata della Lega, Susanna Ceccardi, in programma domenica prossima alle 18 all’Hotel Tower Plaza alla quale interverranno anche Thierry Mariani, europarlamentare di Rassemblement National, la formazione della destra francese che fa capo a Marine Le Pen, insieme ai docenti universitari Marco Bassani e Luciano Bozzo, degli atenei di Milano e Firenze, e al direttore della Fondazione per l’Identità e la democrazia, Raphael Audouard. Identità e democrazia è il gruppo dell’europarlamento al quale hanno aderito 58 eurodeputati provenienti da dieci Paesi, la maggior parte dei quali sono della Lega, del Rassemblement National francese e dall’Afd tedesca. L’incontro di lunedì’, al quale seguirà una cena offerta dai promotori, servirà ad affrontare il tema delle politiche continentali sull’immigrazione in vista delle prossime elezioni europee di giugno.