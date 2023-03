Allenza col Pd? Continuano le trattative

La settimana prossima (forse) il M5S scioglierà la riserva. E dirà se sosterrà il candidato sindaco del centrosinistra, Paolo Martinelli, o se invece correrà da solo. Contattata dal La Nazione, la coordinatrice regionale pentastellata, Irene Galletti, "durante una riunione a distanza proprio sul tema delle amministrative" ammette che l’intesa ancora non c’è e che "servono ulteriori passaggi sia nazionali, che regionali". Di più non vuole dire, ma chiosa: "Intesa vicina? C’è il 50% di possibilità di farla, ma anche il 50% di non farla". Se sia tattica o pragmatismo politico è difficile dirlo. Ma i nodi da sciogliere, concede Galletti, "a cominciare dalla sanità regionale, che a Pisa ha un peso specifico rilevante, sono tanti". Le poche certezze che restano sono le candidature, qualunque sia la decisione finale: il gruppo attuale di militanti, a cominciare dai consiglieri comunali uscenti - Alessandro Tolaini e Gabriele Amore (foto) -, sarà candidato. Anche se non è un mistero che siano stati proprio i "portavoce" degli elettori in consiglio a spingere fin dall’inizio per un accordo politico-programmatico con il Pd, ma tant’è. Con loro saranno in lista anche il giovane Lorenzo D’Avini e Anna Campani, insieme ad altri attivisti che hanno dato disponibilità a correre per il simbolo del partito di Giuseppe Conte.