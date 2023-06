Allegretto...perbene ma non troppo Ugo Chiti versione ‘Fare Teatro’

Da oggi al 24 giugno, ogni sera alle 21 nello spazio dei Vecchi Macelli, gli attori di Fare Teatro, il laboratorio di Formazione del Teatro Verdi di Pisa, portano in scena “Allegretto perbene… ma non troppo” di Ugo Chiti. Fare Teatro ha dedicato al famoso drammaturgo un intero ciclo di rappresentazioni preparate nei laboratori per studenti e adulti coordinati da Franco Farina, Annalisa Cima, Cristina Lazzari e Luca Biagiotti. I biglietti sono in vendita nel Botteghino del Verdi e sul circuito VivaTicket all’indirizzo Libraesva. (Info: 050.941111; biglietteria telefonica 050.941188). Un giallo ambientato in Toscana alla fine degli anni ’30. La comunità di un piccolo paese sta preparando l’accoglienza al Duce per l’inaugurazione di una casa dell’Opera Nazionale Maternità e Infanzia; all’improvviso, forse di un feto umano in un campo. La comunità è scossa dall’evento mentre le autorità (gerarca, maresciallo, podestà, il prete del paese) sono chiamate a risolvere il caso prima che il fattaccio si venga a sapere all’esterno e rovini la reputazione degli abitanti, portando all’annullamento della sentitissima cerimonia. Quando tutto sembra trovare una soluzione efficace, un colpo di scena porta la storia verso imprevisti orizzonti. "Fare Teatro – afferma Franco Farina che con Annalisa Cima ha curato la messa in scena dello spettacolo - è entusiasmarsi a giocare, ponendo domande al mondo grazie alla storia che scegliamo di raccontare e che la drammaturgia incornicia e porziona. La scrittura di Chiti provoca questa necessità di cercare le domande giuste in modo poetico e delicato. È anche per questo che la Formazione del Teatro Verdi di Pisa ha deciso di dedicare a Ugo Chiti uno scelto viaggio all’interno della sua opera, di cui questo ‘Allegretto perbene… ma non troppo’ fa parte”. Gli interpreti: Lucia Arcarisi, Alice Bani, Pietro Barberotti, Giulia Bargagna, Giada Banti, Roberto Brocchi, Matilde Carminati, Stefania De Bono, Noemi Delfino, Francesco Di Fraia, Eloisa Donati, Valentina Farina, Ludovica Ferrò, Mughetto Finzi, Alessandro Lenzi, Leonardo Lopez, Andrea Maddalosso, Marco Mastropietro, Nik Morini, Aldo Paolicchi, Elia Pellegrini, Giulio Pisapia, Angelica Puddu, Rachele Sturniolo, Paola Tacchi, Alice Tognetti, Cristina Venturi, Chiara Zanobini.