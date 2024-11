Alleanza consolidata tra Confesercenti Pisa e Pubblica Assistenza

Pisa, 21 novembre 2024 - Prima uno sportello di Confesercenti Pisa e Monte Pisano nella sede della Pubblica Assistenza in via Bargagna, già operativo dal febbraio scorso, poi un rapporto ancora più consolidato attraverso la firma di una convenzione tra le due associazioni. Firma arrivata presso la sede dell’associazione di volontariato da parte del direttore della Pubblica Assistenza Marco Lo Cicero e del responsabile Pisa e Monte Pisano di Confesercenti Daniele Benvenuti, presente anche Sabrina Pardini responsabile Patronato.

“Siamo molto soddisfatti di consolidare questa importante collaborazione con la Pubblica Assistenza – spiegano il presidente Pisa di Confesercenti Fabrizio Di Sabatino e il responsabile territoriale Daniele Benvenuti – non solo rafforzando la presenza della nostra responsabile Patronato Sabrina Pardini per l’intera giornata del mercoledì, ma anche mettendo a punto una convenzione con la Pubblica Assistenza che, nel nostro intento, preveda in futuro anche una presenza su altre sedi territoriali dell’associazione di volontariato sempre per mettere a disposizione i nostri servizi rivolti ai privati. Un ringraziamento al direttore Lo Cicero per la fiducia che ci ha accordato”.

Ampio il ventaglio di servizi che Confesercenti Pisa e Monte Pisano propone attraverso il suo Patronato nello sportello di via Bargagna: consulenza pensionistica che va dalla domanda sia per quelle di anzianità che invalidità fino alle reversibilità e assegno sociale fino al ricalcolo, domande di disoccupazione, dimissioni volontarie, analisi delle posizioni contributive. Altri servizi sono a disposizione attraverso il Centro Assistenza Fiscale di Confesercenti: dalla compilazione dei modelli 730 e Unico al servizio Imu, dai modelli Red alle successioni ereditarie fino ai modelli Isee. Ovviamente con agevolazioni per i soci della Pubblica Assistenza.

“La collaborazione che c’è sempre stata con Confesercenti ci aiuta a essere vicino ai bisogni delle persone – sottolinea il presidente Lo Cicero - che possono venire presso la nostra sede e trovare supporto con personale professionale. Siamo certi - conclude - che la collaborazione con Confesercenti con il tempo si rafforzerà ulteriormente”.