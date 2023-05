Alle urne il 56,4% dei pisani In 8mila sfruttano il lunedì

Il contatore di "Eligendo", il sito ufficiale del ministero dell’Interno, che certifica i risultati elettorali, è rimasto fermo a lungo inchiodato su un poco significativo ’Seggi scrutinati 1 su 86’ fino alle 18 inoltrate di ieri. Poi ha preso a contare lentamente, un seggio dietro l’altro con lunghi intervalli di sosta, dando sostanza ma nessuna conferma alle voci che si rincorrevano fin dalla chiusura dei seggi alle ore 15. Tuttavia, con il passare dei minuti è stato chiaro che la notte sarebbe stata un’incredibile "corsa". Una volata – scheda per scheda – che ha tenuto incollate centinaia di persone impegnate in un click compulsivo fino a tarda notte fra il sito del Ministero e quello del Comune di Pisa che – per l’incredibile afflusso – spesso ‘scompariva’.

Alle urne, ad ogni modo, si sono presentati 40.898 votanti su 72.474 pisani, pari al 56,43% degli aventi diritto per un decremento pari a poco più del 2% rispetto alle amministrative del 2018. Un dato comunque inferiore alla media dello Stivale che ha visto recarsi alle urne il 59% degli italiani (numero, anche questo, in calo rispetto al 2018).

La parte più cospicua dei pisani ha – ovviamente – votato domenica (32.798 persone) lasciando la giornata di ieri a poco meno di 8mila persone. Fra questi si registra una discreta quota di giovani che hanno approfittato proprio delle ultime ore di apertura dei seggi ieri dopo pranzo per far valere il proprio diritto costituzionale.

Secondo quanto confermato dalle forze dell’ordine non si sono registrati particolari problemi ai seggi dove le operazioni (anche di scrutinio) si sono svolte in modo piuttosto sereno.

Saverio Bargagna