Allarme bomba alla sinagoga. Ma era una bottiglia di prosecco

Falso allarme bomba ieri mattina stamani nel centro storico di Pisa nei pressi della sinagoga dove erano stati avvistati una bottiglia di spumane, contenente del liquido e chiusa con uno spago oltre a un telefono cellulare e un porta occhiali. Si è tenuto che fosse un ordigno artigianale ed è stata immediatamente cinturata la zona dalle forze dell’ordine in attesa di decidere se far intervenire o meno gli artificieri. Ulteriori accertamenti sul posto eseguiti dalla polizia hanno permesso di appurare che non vi fossero ulteriori rischi.

Si trattava infatti di una normale bottiglia di prosecco, con tappo legato da uno spago, che, come si è potuto accertare da un rapido controllo su internet, lo spago era il modo con cui la casa madre imbottigliava il prodotto comunementein vendita in molti disocunt della zona. La polizia ha comunque sequestrato tutti gli oggetti ed eseguirà accertamenti soprattutto sul telefono cellulare per capire se siano stati dimenticati o se invece sia stato un gesto dimostrativo per creare apprensione proprio nel giorno della festa della repubblica la cui cerimonia con le autorità cittadine si è svolta davanti alla prefettura a poche decine di metri di distanza dal punto in cui la sospetta bomba è stata ritrovata.