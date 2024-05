Allagamenti e caos-ristori: "I rimpalli non ci interessano. Ma in 7 mesi neanche un euro"

"Per adesso le aziende non hanno ancora visto un euro, e sono già passati oltre sette mesi".

Così il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli, stigmatizza il rimpallo di responsabilità tra Governo e Regione, raccontato ieri dalle nostre pagine, per quanto riguarda i ristori dovuti alle vittime delle alluvioni e delle mareggiate che colpirono la Toscana a dicembre scorso. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha infatti denunciato come "mancassero all’appello i 66 milioni del Governo. Il 67% dei fondi regionali – ha specificato Giani – per gli alluvionati è già stato erogato ai cittadini ed entro fine maggio arriveremo all’85%. Al contrario, relativamente ai soldi previsti dal Governo, i parlamentari del centrodestra si sono dimenticati di indicare la procedura per poterli dare".

"Non ci interessa la bagarre politica e lo sterile rimpallo di responsabilità – risponde Pieragnoli – quello che già allora chiedemmo come prioritario era che la liquidazione degli importi di risarcimento avvenisse nei tempi più rapidi possibile, per consentire una pronta ripartenza a imprese e attività commerciali che sono state devastate".

Le due mareggiate che colpirono il litorale pisano, la prima a novembre e la seconda a dicembre, misero in ginocchio le attività commerciali, così come molti residenti che si trovarono la furia del mare in casa. I danni stimati da Confcommercio sono stati quasi di 3 milioni di euro e molti hanno dovuto rimettersi in piedi, secondo quanto denuncia Confcommercio Pisa, a proprie spese.

"Le imprese – accusa Pieragnoli – non hanno ricevuto i soldi dovuti e per ripartire hanno potuto contare solo sulle proprie forze e sul nostro sostegno. Per ora non hanno ricevuto niente da questa politica litigiosa e inconcludente, brava solo a misurarsi su parole e promesse al vento. Solo le imprese del nostro sistema provinciale, che si sono rivolte a noi per fare la richiesta di risarcimento, hanno subito danni per quasi tre milioni di euro, che, se erogati in breve tempo dopo il disastro, sarebbero stati strategici per una pronta ripartenza".

Enrico Mattia Del Punta