Alla ricerca delle vestigia antiche sotto le 80 arcate della Terzana

Sotto il profilo archeologico l’area della Cittadella riveste un notevole interesse, poiché dalla letteratura e dagli studi sulla Pisa medievale emerge che sorgevano 80 arcate nella zona della Terzana. Il progetto prevede uno scavo archeologico esteso per verificare l’eventuale presenza di importanti reperti medievali che possano fornire maggiori informazioni storiche sulla città. E’ ipotizzabile ritrovare le basi dei pilastri in pietra "bozza da verrucano" delle navate medievali ed eseguirne il restauro per dare all’area l’impronta a terra delle antiche arcate medievali, ipotizzando di realizzare alcune navate in legno secondo una ricostruzione filologica per potervi allocare gli antichi mestieri svolti nell’area la costruzione dei cordami, la forgia delle ancore, dove si modellavano i remi,si realizzava la polvere da sparo e le gallette per i militari. L’obiettivo è disporre un’area di documentazione storica della "terzana" sia per i cittadini pisani che per i turisti, vista anche la vicinanza del Museo delle Navi, oltre a riuscire a realizzare un parco archeologico medievale della Pisa Repubblicana. Tutta la rigenerazione urbana della Cittadella seguirà una ricostruzione filologica per garantire una specie di idea ponte tra la Pisa Repubblica Marinara e quella di oggi e di domani. le finiture previste per l’arena spettacoli sono pavimentazioni in travertino posato ad "opus incertum".