Oggi alle 17 alla Città del Teatro arrivano le ‘Streghe’ di Accademia Perduta Teatri. Uno spettacolo magico dedicato ai bambini dai 3 anni ispirato al celebre romanzo di di R. Dahl in cui le due attrici, Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti, saranno in scena insieme ai bellissimi pupazzi di Ilaria Comisso per ricreare il mondo fantastico del libro.

Questa è una storia in cui l’impossibile accade. Un gioco tra una nonna e un bambino, che diventa realtà. C’è una nonna che si muove tra magia e verità. C’è un piccolo eroe che guarda al possibile e oltre, che cambia “ciò che è”, e apre a un mondo nuovo. Uno spettacolo liberamente ispirato all’opera letteraria di R. Dahl che attraverso il teatro di narrazione e quello di figura guarda all’impossibile, ed esplora alcune tematiche fondamentali dell’infanzia: l’incontro con le paure, il loro riconoscimento e la possibilità di superarle, di trovare soluzioni e farsi coraggio; ma anche la forza del fare, l’istinto del creare, il diventare grandi sapendosi trasformare, accettandosi e diventando, perché no, dei piccoli eroi.

Streghe, una produzione Accademia Perduta Romagna Teatri

di Progetto g.g. con Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti, scenografie Donatello Galloni, pupazzi e decorazioni Ilaria Comisso, musiche Claudio Poldo Parrino, costumi Patrizia Caggiati, occhio esterno Elena Gaffuri

