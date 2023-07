All we need is Beatles il 20 luglio all'Oasi Mangwana di Orzignano

Pisa, 17 luglio 2023 - Un concerto? Un racconto? Una serie di video? Una performance teatrale? Forse tutto ciò ma mischiato in modo originale e sorprendente. Debutta giovedì 20 all'Oasi Mangwana di Orzignano ALL WE NEED IS BEATLES, il nuovo spettacolo di Valentina Grigò (cantante, attrice) e Marco Masoni (storico del rock, divulgatore, cantautore). Saranno due ore dedicate al più famoso e importante gruppo musicale della storia, quella specie di animale immortale a quattro teste che erano i Beatles. Nell'anno in cui si annuncia addirittura una loro nuova canzone (con la voce di John lennon ripulita dall'intelligenza artificiale e parti di George Harrison registrate nel 1995) Masoni e Grigò mettono insieme la loro sterminata passione per i quattro provando a far divertire pensare e ricordare il pubblico. Marco e Valentina sono anche nella vita grandi appassionati della band "Sì - conferma Masoni - posso dire che i Beatles sono forse la band che conosco meglio e che mi ha fatto più emozionare e 'crescere' tra le centinaia di cui ho cognizione, anni fa ho fatto anche un vero e proprio pellegrinaggio nei loro luoghi tra Liverpool e Londra e tornare sul palco per omaggiare proprio loro, per di più con una bravissima artista, è una bella gratificazione". "I fab four mi danno sempre grandi emozioni - aggiunge Grigò - e la visione delle nove ore del documentario Get Back mi ha quasi folgorato, l'alchimia tra quei quattro era miracolosa anche nei momenti di crisi: con questo spettacolo mi piacerebbe entrare di più nel loro mistero e trasmettere bellezza alla gente". I due avevano già unito le loro voci e la loro presenza sul palco durante le due straordinarie serate sulla band che Masoni ha condotto con Frida Bollani Magoni all'Ex-Wide di Pisa la primavera scorsa, ora si confrontano da soli con questo repertorio immortale e che merita di essere tramandato e ricordato per secoli: oltre a raccontare e far vedere filmati originali la coppia canterà e suonerà, alternandosi tra chitarre, basso, kazoo e altro.

M.B.