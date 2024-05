Alimentarsi in modo sano: corsi per insegnanti

Fare prevenzione nelle scuole per salvare dai disturbi alimentari. È l’obiettivo del corso di formazione per insegnanti delle scuole superiori del territorio pisano dell’associazione La Vita Oltre Lo Specchio, "La rete che cura". Il corso, cocondotto da uno psicologo e un dietista, pone al centro l’#InstaBeuty e gli adolescenti, il rapporto tra il peso dell’immagine tra cibo, corpo e la realtà social. Lo scopo è quello di sensibilizzare i partecipanti alle tematiche inerenti il progetto: comprendere cosa sono i disturbi alimentari e la delicata relazione tra cibo, peso e corpo negli adolescenti (specie in questo periodo storico); l’intercettazione precoce di nuovi casi; riflettere sul ruolo degli insegnanti nel promuovere un sano rapporto con cibo e corpo all’interno del contesto scolastico. Il corso si svolgerà sulla piattaforma Google Meet domani, lunedì 13 maggio e giovedì 16 maggio dalle 14 alle 15.30.

I titoli degli incontri sono rispettivamente: "Disturbi alimentari e obesità: il ruolo degli insegnanti", "La prevenzione integrata dei disturbi alimentari e obesità" e "Rapporto cibo-corpo e mondo emotivo nella relazione insegnante-alunno". Le attività sono svolte all’interno del progetto "Fare Futuro 2.0", finanziato da Fondazione Pisa. Il corso è gratuito, ma per poter partecipare è necessario iscriversi inviando una mail a [email protected]. Al termine dell’iscrizione sarà possibile ricevere il link per il collegamento.

Giulia De Ieso