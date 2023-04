"Alibi" di Bartelloni domani a "Molina mon amour"

"Alibi. Zibaldone di fughe, scuse e autoassoluzioni" di Fabrizio Bartelloni, pubblicato da MdS Editore, sarà presentato domani, alle 17.30, al Magazzino di Antonio a Molina di Quosa, nel cartellone 2023 di Molina mon amour. Una raccolta di scritti che ruota attorno al tema del vittimismo, affrontato in ogni sua declinazione. Ne parleranno con l’autore Athos Bigongiali e Francesco Bondielli. L’opera secondo l’autore. "Questo libro nasce dal desiderio – divenuto a un certo punto urgenza – di affrontare il grande male che, a mio avviso, affligge questi anni: il vittimismo. Un male non certo nuovo, anzi antico e conosciuto, ma che ha tuttavia assunto in epoca recente un’infettività da far invidia alla più subdola variante del Covid. Quasi a far da controcanto al male di ieri – il narcisismo sociale –, e come se fosse necessario per ristabilire un equilibrio tra forze contrapposte, si assiste infatti oggi al diffondersi capillare e incontrollato di questo virus capace di trasformare chiunque lo contragga in un insopportabile piagnone. Chiunque vada incontro a una débâcle individuale pare ormai ossessionato da un unico pensiero: trovare un responsabile. Qualcuno, o qualcosa, a cui dare la colpa e che stia, ovviamente e rigorosamente, al di fuori di sé". Sta qui l’essenza di questo zibaldone, che mescola i toni e i timbri, ora ironici e beffardi ora riflessivi e intimisti, e che gioca con i generi, utilizzando sei “ballate”. Fabrizio Bartelloni è un avvocato penalista e magistrato onorario pisano appassionato di parole e delle varie forme con cui queste divengono racconto.