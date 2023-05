Alfonsina, arrivava sempre ultima

Alfonsina torna in pista, alla vigilia della partenza del Giro d’Italia. E Alfonsina andrà in scena questa sera alle 21.15 al Teatrello di Cascina per dare il via, a suo modo, al Giro che l’ha vista partecipante, unica donna nella storia, nell’edizione del 1924. ‘Alfonsina. La donna che arrivava sempre ultima’’, lo spettacolo nato dalla penna sensibile e attenta di Stefano Benedetti e per la regia di Stefano Meini, sta macinando chilometri su chilometri. Dopo il debutto al teatro Rossini, nel settembre 2021, Alfonsina, alias Daniela Bertini sulla scena, ha raccontato la sua storia sui palchi di teatri locali ed è arrivata fino a Trieste, lo scorso dicembre. La serata al Teatrello, a cura dell’associazione culturale Il Gabbiano e Attiesse associazione teatro spettacolo, porta in scena la vita della famosa ‘Regina della pedivella’: racconta la sua passione per la bici, grandissima e importante, fin da bambina, le sue difficoltà in quanto femmina a vedere accolta la sua scelta di pedalare questa sua passione che la accompagnò per tutta la vita, fino a quando aprì una bottega di riparazioni a Milano.

E la protagonista è proprio una bottega di riparazioni di biciclette: un luogo di ricordi, dove il racconto si snoda in un modo che potremmo azzardare a definire ‘brechtiano’. Si consiglia la prenotazione (dal momento che i posti sono limitati). Per informazioni telefonare al numero 3284761509.