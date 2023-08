Alcol, liti e fuochi in riva al mare Due giovani accoltellati a Ferragosto

Due accoltellamenti in poche ore alla vigilia di Ferragosto sul territorio: il primo accaduto alle 20.30 circa in zona Stazione, il secondo intorno all’una alla spiaggia libera di Calambrone. Si cercano gli aggressori che hanno età e provenienze diverse. Anche le motivazioni, alla base dei gesti sono differenti. Nel primo episodio la lite sarebbe avvenuta tra giovani stranieri e potrebbe essere legata alla faida in corso tra le due bande che si contendono il mercato della droga in città. L’uomo, un 33enne di origini nordafricane, è stato colpito al braccio. Portato al pronto soccorso è stato giudicato guaribile in 15 giorni. Sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno visionando anche le immagini delle telecamere oltre ad aver ascoltato il ferito.

Poco dopo, la lite è esplosa in riva al mare, durante una spiaggiata. E’ successo alla spiaggia libera di Calambrone dove tutto sarebbe cominciato per apprezzamenti non graditi alla fidanzata.

A un certo punto è spuntato un coltello e un 22enne livornese è stato pugnalato all’addome per fortuna in modo non grave, 9 i giorni in cui i medici lo hanno giudicato guaribile. Anche in questo caso sono intervenuti i militari dell’Arma. I sospetti ricadono su un minorenne.

Gli uomini della Compagnia di Pisa, inoltre, durante i servizi di controllo del territorio per la giornata più lunga dell’estate, hanno denunciato una persona per guida senza patente, una per guida in stato di ebbrezza alcolica e una terza per inottemperanza al divieto di ritorno nel comune di Pisa. I carabinieri della Sezione Radiomobile hanno controllato un uomo alla guida di un motociclo, non aveva la patente poiché mai conseguita: si è rifiutato inoltre di sottoporsi agli accertamenti sull’assunzione di stupefacenti ed è stato denunciato per entrambi i motivi. Un secondo conducente, controllato con l’etilometro, aveva un tasso alcolemico pari a 1,05 gl, il doppio del limite consentito dalla legge. Oltre alla denuncia, è scattato anche il ritiro della patente di guida. Infine, un uomo trovato in città, nonostante avesse il divieto di ritorno nel comune di Pisa, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria.

Antonia Casini