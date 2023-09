Alcol e droga alla guida Tanti i posti di blocco Al volante ubriachi Sessanta denunciati

Chiusi i controlli per la stagione estiva, si parte, di nuovo, con quelli sul territorio per la sicurezza stradale. I militari dell’Arma illustrano il bilancio dell’attività di giugno, luglio e agosto. Un lavoro che "ha tenuti costantemente impegnati, nei mesi più caldi dell’anno, i militari delle 4 Compagnie carabinieri della provincia di Pisa (Pisa, appunto, Pontedera, San Miniato e Volterra), supportati dalle componenti specializzate dell’Arma, presenti sul territorio". Si sottolinea anche il ruolo dei comandanti delle Stazioni, che, oltre a gestire le esigenze di ordine e sicurezza pubblica, hanno anche accolto le richieste di aiuto "di genitori preoccupati", per esempio, e "gestito situazioni di maltrattamenti in famiglia o di atti persecutori". In questo ultimo settore sono state impegnate ispettrici formate che hanno fornito "un valido primo supporto alle vittime - successivamente seguite da altre figure professionali". In un caso, la vittima ha regalato a chi l’ha aiutata in un momento delicatissimo, un disegno colorato.

Il resoconto. La Compagnia carabinieri di Pisa, presente nella circoscrizione con il Nucleo operativo e radiomobile e 9 comandi Stazione, tramite la chiamata dei cittadini alla Centrale operativa, gestisce l’azione dei militari dell’Arma nella città di Pisa e sulla costa. Ecco i dati.

Reati contro la persona, sono state arrestate 5 persone e denunciate 14 in stato di libertà. Contro il patrimonio, in manette 10 persone e deferite 38.

Stupefacenti, sono state arrestate 5 persone e 7 denunciate.

Tante le verifiche anche in strada per scovare chi si comporta male e in modo irregolare alla guida. Sono state denunciate 60 persone in stato di libertà, per guida sotto effetto di sostanze da abuso.

Nel solo mese di agosto - avevano reso noto i carabinieri (tante pattuglie anche con il supporto dei motociclisti) - sono state denunciate 25 persone tra cui 17 per guida in stato di ebbrezza, violazioni tutte con un tasso superiore almeno al doppio del consentito, e 8 per guida sotto l’effetto di stupefacenti. Le infrazioni sono state rilevate sulle arterie principali, in particolare lungo la via Aurelia che collega Viareggio a Pisa, ma anche sui collegamenti verso il mare. Accertamenti anche lungo la via Tosco Romagnola che attraversa i vari comuni della Valdera. Un "intenso impegno dei militari del Comando provinciale di Pisa" per prevenire i sinistri stradali "in linea con le direttive europee che hanno come obiettivo la riduzione degli incidenti del 50% entro il 2030".

C’è poi il settore dei maltrattamenti in famiglia e degli atti persecutori. Vittime, nella maggior parte dei casi, le donne: una persona arrestata e due denunciate.

A. C.