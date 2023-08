Alcol, droga e una mazza Quattro denunce

Alcol, droga e una mazza da baseball. Quattro denunce. I carabinieri del Comando provinciale di Pisa, tra il 24 e il 26 agosto, hanno effettuato, con particolare attenzione alle aree urbane dei centri cittadini ed alle zone limitrofe, specifici servizi straordinari di controllo del territorio, per la repressione del fenomeno della presenza irregolare di stranieri, la prevenzione dei reati di microcriminalità, al contrasto delle condotte di guida pericolose. Nel territorio della Compagnia di Pontedera, i militari, a conclusione di una breve indagine, hanno denunciato un 45enne residente nella Valdera, per guida sotto l’influenza dell’alcool (tasso alcolemico di 1,21 grl), a seguito di un incidente; il veicolo sul quale viaggiava, ha investito due pedoni che percorrevano una via. Patente di guida ritirata. Inoltre, hanno segnalato un 25enne straniero per ingresso e soggiorno illegale nello Stato italiano; in particolare, la persona, priva di documenti al momento del controllo, risultava irregolare. Inoltre, a Pisa, i carabinieri della sezione Radiomobile, hanno controllato un conducente: aveva cocaina. L’uomo, già noto, recidivo e sottoposto a misura cautelare con particolari prescrizioni di astenersi dal consumo di alcol e droga. La patente di guida è stata ritirata ed il veicolo sottoposto a sequestro ai fini di confisca. Nella nottata hanno controllato un 20enne residente in provincia: aveva una “mazza da baseball”, della lunghezza di cm 81: denunciato.