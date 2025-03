Alcol al volante. Sei denunce e via 5 patenti

Alcol al volante, sei denunce e 5 patenti ritirate. I carabinieri della provincia di Pisa hanno ulteriormente intensificato i controlli nel corso dell’ultima settimana, concentrando le loro attività sulla sicurezza stradale, il contrasto all’uso di sostanze stupefacenti, il porto abusivo di armi e la prevenzione di una vasta gamma di illeciti. Il bilancio più pesante riguarda la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti.

Il 4 marzo, a Vicopisano, un uomo di 46 anni è stato denunciato per rifiuto di sottoporsi all’accertamento etilometrico e guida senza patente, dopo aver causato un incidente stradale autonomo.

Nella stessa notte, a Montescudaio, un 36enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico di 1,02 g/l. Sempre il 4 marzo, a San Giuliano, una donna di 28 anni è stata denunciata per un tasso alcolemico di 1,05 g/l. Alle prime ore del 6 marzo, a Pisa, un uomo di 36 anni è stato denunciato: aveva un tasso di 1,99 g/l.

Infine nella nottata del 7 marzo, a Pisa, un 38enne è stato denunciato per porto abusivo di armi, poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico di lunghezza pari a 19 cm, mentre a Ponsacco (PI), un uomo di 28 anni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico di 1,26 g/l. Patenti tutte ritirate.