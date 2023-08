Al via Sanremo che passione Viaggio tra i grandi successi

Due protagonisti della musica italiana, negli anni Settanta e Ottanta che ci riportano a un momento d’oro della musica italiana e che stasera alle 21 saranno protagonisti sul palco di Ciclilandia nel talk show musicale voluto da La Nazione e Notti di Talento. Stefano Sani fece innamorare tutte le ragazzine con le sue melodie, Daniela Davoli è arrivata fino a Sanremo e ha collaborato con Pierpaolo Pasolini e Dacia Maraini. Per lei la serata di Tirrenia è un ritorno alle origini. Nel territorio pisano dove è nata e cresciuta prima di approdare a Roma. Insieme a loro sul palco ci saranno anche il maestro Andrea Caciolli, il curatore del libro ’Sanremo che passione’ (Felici editore), Paolo Mugnani, e uno degli autori, il giornalista Enrico Salvadori, per raccontare l’avventura degli artisti toscani al festival della canzone italiana. Stefano Sani fu protagonista a inizio Ottanta di un successo travolgente che lo portò in un anno da Castrocaro a Sanremo. "Sono sicuro – spiega il cantante - che stasera sarà un bel viaggio nella musica italiana di quegli anni. Con i miei successi ma anche con quelli di colleghi che hanno fatto la storia. Io presenterò i miei cavalli di battaglia ma sarà bello interpretare anche altri brani. Ci sarà un omaggio a Sergio Endrigo che è stato immenso e ricorderemo anche Mia Martini che ci ha lasciato troppo presto. Questa musica, la nostra musica, è destinata a essere immortale perché in quegli anni abbiamo prodotto canzoni che ancora oggi sono attuali e sempre bellissime. Ascoltate e cantate anche da un pubblico giovane".

Annamaria Fiorillo, in arte Daniela Davoli, stasera torna a casa. Lo fa tra l’altro nel giorno del suo compleanno che diventa così speciale per vari motivi. "Al territorio pisano – dice - resto molto legata anche se da tanto tempo vivo a Roma. Ho i parenti e le mie radici. Tutto cominciò qui. Avevo 11 anni e partecipai a Pisa a un concorso canoro che vinsi. Non c’erano i talent ma queste opportunità che dovevi sfruttare per avere una chance. Mia mamma era la mia prima fan e devo dire che le qualità vocali non mancavano. Quando sono cresciuta e arrivata a Roma un amico giornalista mi ha presentato ad Aldo Pomilia che stava aprendo un’etichetta discografica. Pier Paolo Pasolini mi scelse per interpretare due brani in uno suo film. Fu tutto molto veloce". Daniela Davoli approda a Sanremo nel 1977: "Presentai ‘E invece con te’ scritto da Michele Zarrillo. E’ stata un’emozione davvero grande. Come il fatto di aver collaborato a lungo con Cristiano Malgioglio e aver interpretato canzoni sue e di Roberto Carlos, un grande della musica brasiliana".

