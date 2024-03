Al via la rassegna cinematografica “Un altro genere di cinema”

Pisa, 18 marzo 2024 - Sono quattro appuntamenti al cinema Arsenale (Vicolo Scaramucci, 2, Pisa) uno al mese alle 21 a partire da martedì 19 marzo, con film su identità e violenza di genere, autodeterminazione, diritti e reti di solidarietà. Le proiezioni saranno seguite da un dibattito, alla presenza di varie realtà impegnate sui temi trattati. Al via il 19 marzo "Un altro genere di cinema", la rassegna cinematografica a ingresso gratuito organizzata da Università di Pisa, Scuola Normale e Scuola Sant’Anna per promuovere lo Sportello interuniversitario contro la violenza di genere. Ecco il calendario di tutta la rassegna: martedì 19 marzo sarà proiettato “L’accusa” di Yvan Attal (Francia, 2021), con interventi di Francesca Pidone e Sara Sgroi del Centro antiviolenza Casa della Donna e Edoardo Vaccaro del Nuovo Maschile. Martedì 16 aprile sarà la volta di “Misericordia” di Emma Dante (Italia, 2023), a parlarne l’attrice Simona Malato e Chiara Tognolotti dell’Università di Pisa. Martedì 14 maggio il film è “Quelle due” di William Wyler (USA, 1962) commentato da Giada Rossi di Pink Riot Arcigay Pisa. Martedì 4 giugno ultimo appuntamento con Due giorni, una notte di Luc e Jean-Pierre Dardenne (Belgio, Francia, Italia, 2014) per il dibattito ci saranno Federica Condipodero dell’Università di Pisa, e Armanda Cetrulo della Scuola Superiore Sant’Anna. “L'idea alla base della rassegna è far conoscere le attività dello Sportello – creato per iniziativa congiunta di Normale, Sant'Anna e Università di Pisa, con il supporto della Casa della Donna – e promuovere la cultura dell'uguaglianza di genere, e il rispetto e la valorizzazione delle differenze, nel totale rifiuto di ogni forma di violenze e molestie – spiega la professoressa Renata Pepicelli dell’Università di Pisa che coordina lo Sportello antiviolenza – L’iniziativa la scorsa edizione ha avuto grande successo, che speriamo di replicare anche quest’anno”.