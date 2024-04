Al via la mostra "Tracce" di Gianfranco Tognarelli

Nella scenografica cornice del Fortilizio della Cittadella, una mostra che racconta immagini fatte di sprazzi di colore, forme che si rincorrono, percorsi visivi originali. Con un’esposizione spalmata su tutti i piani della struttura storica, è stata inaugurata la mostra "Tracce" di Gianfranco Tognarelli, che sarà visitabile, con ingresso gratuito, fino al 28 aprile e in concomitanza con gli orari di apertura (giovedì e venerdì 16-19, sabato e domenica 10-12 e 16-19) ci si potrà addentrare anche nella affasciante Torre Guelfa. A partecipare all’inaugurazione della mostra, l’assessore alla cultura del Comune di Pisa Filippo Bedini, l’artista Gianfranco Tognarelli e il curatore della mostra Nicola Micieli. "Il Fortilizio è un luogo unico, di una bellezza unica in città, particolarmente adatto per ospitare questo evento- ha affermato Bedini- vogliamo proseguire con questo tentativo di fare la nostra parte per valorizzare i pittori pisani, riteniamo quella del Comune una missione per sostenere gli artisti orginari del nostro territorio. Anche perchè questo ci dà la possibilità di tenere aperti questi luoghi".

La mostra, a cura di Nicola Micieli, racconta la pittura di Tognarelli, nato a Pontedera nel 1949 che "ha esordito con le proprie opere alla fine degli anni ‘60. I suoi dipinti si sono distinti per riferimenti mitici e poi dagli anni ‘80 orientati verso una realtà più interiore fino all’ultimo decennio che rappresenta l’approdo a un’arte apparentemente astratta ma in verità rappresentativa di una realtà sommersa in cui trova compimento il percorso precedente".

Alessandra Alderigi