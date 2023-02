Da martedì prossimo prende il via, presso Imago, in via Coccapani 46, il laboratorio teatrale "Museo degli amori perduti", progetto di narrazione nel tempo ideato e realizzato dall’attrice Valentina Bischi per l’associazione VivaVoce, in collaborazione con Imago Pisa. "È un progetto di narrazione – spiega la curatrice - dove i partecipanti saranno invitati a raccontare e raccontarsi, lasciandosi ispirare dai racconti di un museo che si trova a Zagabria. Qui negli anni’80, una coppia, al momento di lasciarsi, decide di riporre tutti gli oggetti che in qualche misura, testimoniano il loro amore, in un garage; di scrivere una piccola descrizione per ciascun oggetto e di aprire al pubblico questo spazio. Nasce così il Map, il museo degli amori perduti, che ha un successo immediato. Altre persone iniziano a portare i loro oggetti. In questo spazio ci interessa stare, raccontare, usando gli oggetti come pretesto, e il teatro come mezzo per proporre una forma di restituzione". Il laboratorio si svolgerà attraverso due moduli di 8 incontri da due ore ciascuno ogni martedì dalle 19 alle 21 e così suddivisi: il primo dal 14 febbraio al 4 aprile, il secondo dall’11 aprile al 30 maggio con performance finale. Per informazioni su costi, iscrizioni e ultimi posti disponibili telefonare a 3387945917 oppure 338 1169298, [email protected] .