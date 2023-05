Al setaccio cellulare e pc Seung, iniziata la perizia S’indaga anche sui social

di Antonia Casinini

Avrà 60 giorni di tempo il tecnico informatico per eseguire gli accertamenti sui dispositivi sequestrati in quella notte tra il 22 e il 23 aprile, quando Gianluca Paul Seung è stato arrestato nella sua casa di Torre del Lago. Il 35enne si trova ancora in carcere e resta in silenzio. Ha parlato con i suoi difensori, gli avvocati Pieri e Parrini, che però preferiscono al momento non definire pubblicamente la strategia difensiva, "è troppo presto".

Al setaccio messaggi, foto e anche il mondo dei social, proprio quello, attraverso cui l’uomo esternava le sue denunce assurde verso la dottoressa Capovani e non solo. Sono ancora visibili, aperti e commentabili il suo profilo facebook privato e quello della sua associazione, l’Adup (come scriviamo anche nelle pagine nazionali). "Andrebbero chiusi per rispetto a Barbara", affermano i suoi colleghi medici. La polizia - indaga la squadra mobile - è anche a caccia di un perché. Perché l’uomo avrebbe ucciso la psichiatra a distanza di 4 anni dal suo ricovero all’Spdc di Pisa? La professionista aveva firmato la lettera di dimissioni con la diagnosi che secondo molti potrebbe essere stata la sua condanna. E perché avendo l’uomo preso di mira più persone, anche suoi colleghi, avrebbe scelto proprio lei? Seung, intanto, resta in carcere. Si trova per ora al Don Bosco, isolato, "per motivi di sicurezza", ma potrebbe essere trasferito altrove. Intanto si è tenuto il comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura: il prefetto D’Alessandro ha incontrato l’assessore regionale alla Salute, Simone Bezzini. "Aumenteranno i controlli - una delle decisioni prese – nei confronti delle strutture sanitarie, con particolare attenzione a quelle più a rischio". Intensificata anche la vigilanza privata da parte delle aziende sanitarie.