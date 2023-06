Al servizio della legalità Guardia di finanza ogni giorno due indagini

Novemila interventi e 618 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia tra il 2022 e il 2023. È il bilancio operativo della Guardia di Finanza di Pisa, annunciato in occasione del 249° anniversario della fondazione. Le celebrazioni si sono svolte ieri mattina agli arsenali repubblicani e alla presenza delle autorità civili e militari della provincia di Pisa. "L’azione del corpo è proiettata verso la giustizia sociale – ha detto il comandante della guardia di finanza di Pisa, Massimo Benassi –. Dopo anni che non festeggiamo a causa della pandemia oggi ci vogliamo riaprire a tutta la società civile, siamo qui per farci conoscere meglio, per questo abbiamo schierato tutte le nostre componenti".

Il bilancio rilasciato dalla guardia di finanza va a illustrare l’impegno del corpo in tutta la provincia. Impegno che, come ha ricordato il comandante Benassi: "È destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Pnrr". In materia di contrasto delle frodi sui crediti d’imposta e dell’evasione, i finanzieri hanno sequestrato circa 840mila euro in materia di edilizia. Sono stati individuati 62 evasori totali e 51 lavoratori in "nero". I soggetti denunciati per reati tributari invece sono 85, di cui 8 arrestati. Il valore dei beni sequestrati è di oltre 2 milioni di euro. Sono 6 le proposte di cessazione della partita Iva e 28 interventi eseguiti in materia di accise. 222 i controlli doganali sulle merci. Ammontano a oltre 200mila euro le frodi ai danni delle risorse dell’Unione europea mentre quelle relative ai finanziamenti nazionali sono oltre 850mila euro. In materia di reddito di cittadinanza invece – sempre secondo il rapporto – sono stati scoperti contributi indebitamente percepiti per circa 400mila euro, con 59 responsabili denunciati. In tema di appalti, monitorate procedure per circa 2 milioni e 900mila euro. Per riciclaggio, invece denunciate 20 persone e 158 segnalazioni.

Ai confini eseguiti circa 400 controlli sulla circolazione della valuta con la scoperta di illecite movimentazioni per oltre 4 milioni e 500mila euro. 66mila euro i sequestri di valuta, 120mila euro sequestri per reati fallimentari.Sequestrati anche circa 541 kg di sostanze stupefacenti che hanno portato alla denuncia di 16 soggetti e 215 segnalazioni.

Enrico Mattia Del Punta