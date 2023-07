Al Museo delle Navi uno speciale appuntamento per "Le notti dell'archeologia"

Pisa, 24 luglio 2023 – Una serata di osservazione delle stelle, mediante l’utilizzo di telescopi, per capire come le antiche civiltà riuscivano ad orientarsi durante la navigazione. In occasione della rassegna “Le Notti dell’Archeologia”, il Museo delle Navi Antiche di Pisa, in collaborazione con il Museo degli strumenti di Fisica e Ludoteca Scientifica di UniPi, ospita l’evento “E le stelle stanno a guardare. La navigazione nell’antichità”, una serata nella quale i partecipanti potranno osservare il cielo, nel cortile del museo, ed assistere ad una conferenza sulla navigazione durante l’epoca romana. L’appuntamento è in programma martedì 25 luglio, alle ore 21, ed è rivolto sia ad un pubblico adulto, che alle famiglie con bambini di età compresa tra i 6 ed i 14 anni. NOTTI DELL'ARCHEOLOGIA - Oggi sembra impossibile immaginare come gli antichi naviganti riuscissero ad orientarsi e a ritrovare la via di casa nell’immensa distesa del mare, quando la bussola non era ancora stata inventata. A quei tempi gli astri erano i punti di riferimento fondamentali per solcare il mare e gli unici strumenti a disposizione dei marinai. Giunta alla 23esima edizione, “Le Notti dell’Archeologia” costituisce una preziosa occasione per partecipare a visite ed approfondimenti in musei ed aree archeologiche e in questo caso offrirà la possibilità di visitare il Museo delle Navi Antiche di Pisa in orario serale. La partecipazione all’attività di osservazione delle stelle e alla conferenza è gratuita (obbligatoria la prenotazione), mentre l’ingresso al museo è a pagamento secondo le tariffe previste. Per prenotare è possibile rivolgersi ai numeri 050 47029 dal lunedì al venerdì, oppure 050 8057880, nel fine settimana. In alternativa si può scrivere una mail all’indirizzo [email protected]

M.B.