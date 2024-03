Al Museo della Grafica arriva 'Creare Immaginando'

Pisa, 4 marzo 2024 – Si inaugura la tappa pisana della mostra 'Creare Immaginando' del progetto nazionale per le scuole Art&Science Across Italy, realizzato dall’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal CERN in collaborazione con le università italiane.

La mostra, allestita al Museo della Grafica, in lungarno Galileo Galilei 9, è realizzata dalla sezione di Pisa dell’INFN in collaborazione con Università degli Studi di Pisa, Museo della Grafica, Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO), Istituto Nazionale di Ottica (INO) del CNR, con il patrocinio del Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa e il supporto delle associazioni Frontier Detectors for Frontier Physics e Ricerca Fondamentale in Fisica.

L'allestimento fa parte di un ciclo di 20 mostre che si tengono in tutta Italia nell'ambito dell’edizione 2022-2024 del progetto per le scuole Art&Science across Italy. Giunto alla sua quarta edizione, il progetto si propone di avvicinare ragazze e ragazzi al mondo della scienza utilizzando il linguaggio dell’arte. È realizzato dall'INFN in collaborazione con il CERN di Ginevra e, partner dell’ultima edizione, l’Università di Napoli Federico II. All'edizione 2022-2024 partecipano più di 6500 studenti, da 184 scuole.

La mostra di Pisa raccoglie circa 80 opere realizzate da 250 studentesse e studenti provenienti da alcuni licei toscani: Liceo Scientifico 'Filippo Buonarroti' di Pisa, Liceo Classico Scientifico 'XXV Aprile' di Pontedera, Liceo Statale 'Francesco Cecioni' di Livorno e Liceo internazionale quadriennale di Lucca, che dal 2022 partecipano alla quarta edizione del progetto Art&Science. Ogni opera è stata ispirata da un argomento scientifico, che spazia tra varie discipline, dalla fisica alla geologia, ed è stata realizzata in seguito a una serie di seminari e incontri con ricercatori e ricercatrici che si sono svolti lo scorso anno. La mostra è visitabile dal 4 al 16 marzo, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 19, ingresso libero.

Le più significative opere esposte in mostra saranno premiate il 14 marzo durante un evento presso la Sezione INFN di Pisa in Largo Bruno Pontecorvo. Le opere vincitrici della competizione locale andranno a comporre la mostra e la competizione nazionale, che si terranno al MANN - Museo Archeologico Nazionale di Napoli dal 3 al 17 maggio. 48 studenti, vincitori e vincitrici della competizione nazionale, riceveranno una borsa di studio per partecipare a un master di una settimana sul rapporto tra arte e scienza presso i laboratori dell’INFN o al CERN.

IL PROGETTO. Art&Science Across Italy, di durata biennale, coinvolge studenti e studentesse delle classi terze, quarte e quinte delle scuole superiori con l’obiettivo di avvicinarli al mondo della ricerca scientifica andando incontro a diverse attitudini e interessi individuali. Durante il primo anno sono organizzati seminari, workshop e visite a musei e laboratori, che gli studenti e le studentesse colgono come spunto per creare opere artistiche su argomenti scientifici. Le opere realizzate vengono esposte e premiate in mostre locali e le più significative sono raccolte nella mostra nazionale, conclusiva del progetto. Dalla prima edizione a oggi, Art&Science Across Italy ha coinvolto oltre 16.000 studenti provenienti da 15 regioni italiane, dove il progetto è coordinato da alcuni ricercatori e ricercatrici delle Sezioni INFN e delle Università locali.

L’edizione 2022-2024 del progetto Art&Science Across Italy è realizzata da una collaborazione tra INFN, CERN e Università degli studi di Napoli Federico II, ed è sponsorizzata da Radio Kiss Kiss e CAEN e si avvale di un finanziamento della comunità europea attraverso il progetto “Playing with Protons Goes Digital” e del contributo della Fondazione Edo ed Elvo Tempia.