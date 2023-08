Al mare con le avventure di Gheghe "Long seller contro il mal di scuola"

Una storia per adolescenti e genitori. Per riflettere ma senza perdere la leggerezza dell’estate. Nuovo appuntamento con la collana I cuccioli di MdS Editore sulla spiaggia dell’Uisp Village di Marina di Pisa. Sabato 12 agosto alle 16 si parlerà ’Gheghe ha il mal di scuola’ con l’editrice Sara Ferraioli e l’autrice Barbara Cerri. Un viaggio illustrato alla scoperta del vasto mondo delle difficoltà di apprendimento che possono insorgere: quello di Ghehe è un librino che nel tempo è stato più volte ristampato diventando così un long seller della casa editrice. Merito della dottoressa Barbara Cerri, logopedista alla Stella Maris da quasi 35 anni, che è riuscita a trasportare la sua esperienza "sul campo" sul piano di una narrazione straordinariamente empatica, ‘immaginando’ un bambino di nome Gheghe con una vita scolastica fatta di disagi, frustrazioni, paure, insuccessi. Gheghe ha, infatti, nove anni e soffre di un terribile "mal di scuola": per lui affrontare un "normale" giorno in classe è un vero tormento! Incapace di leggere ad alta voce, scrivere un dettato o risolvere calcoli matematici alla lavagna, si sente un somaro buono a nulla, come sostiene la terribile maestra Sperandio che non perde occasione per sottolineare le sue difficoltà… Ma un giorno succede qualcosa: arriva in classe una nuova alunna, Viola, che stringe con Gheghe una bellissima amicizia. Essa, però, non sarà sufficiente a cambiare la sorte: occorrerà una nuova maestra, Rebecca, che finalmente aiuterà Gheghe a dare un nome alle sue difficoltà e risolverle. Barbara Cerri è una logopedista, lavora alla Fondazione Stella Maris-Dipartimento Clinico di Neuroscienze dell’Età Evolutiva dell’Università di Pisa.