Al mare alterati: arrestati Hanno aggredito i poliziotti

Domenica, due arresti di due giovani di origini marocchine ma residenti in Italia da tempo per resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale. I due ragazzi, che erano andati al mare a Tirrenia, sono stati soccorsi dal 118 perché in evidente stato alterazioni psicofisica dovuta alla assunzione di sostanza stupefacente. Tuttavia, i sanitari hanno richiesto l’aiuto della polizia per il loro comportamento aggressivo. Giunti sul posto, dapprima hanno minacciato gli operatori e poi li hanno spintonati perché refrattari al controllo. Pertanto, sono stati portati in Questura e durante gli atti di rito - la ricostruzione - hanno aggredito i poliziotti, riportando lesioni guaribili tra i 7 e i 14 giorni. Per loro sono scattate le manette e ieri mattina all’esito della direttissima sono stati convalidati gli arresti e sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di San Miniato e divieto di allontanamento dal domicilio nelle ore notturne.