Al Grand Hotel Duomo il saggio "Figli prematuri del futuro"

Pisa, 13 marzo 2024 - Oggi, mercoledì 13 marzo, alle 18.30, alla Sala dei Cammelli del Grand Hotel Duomo, si svolgerà un appuntamento con l’arte, la scienza e la letteratura ma, soprattutto con la psichiatria, la presentazione dell’ultima fatica letteraria della nostra Socia Prof.ssa Liliana Dell’Osso, “Figli prematuri del futuro. Darwin - van Gogh - Kandinskij - Wright - Picasso - Kafka - Wittgenstein - Lamarr - Salinger”, scritto con le psichiatre Daniela Toschi e Giulia Amatori, in programma mercoledì 13 marzo alle 18.30 presso il Grand Hotel Duomo. L’evento, organizzato dal Rotary, Club di Pisa in collaborazione con il Rotaract, sarà introdotto dal presidente Prof. Avv. Federico Procchi e condotto dal critico letterario, autore ed editore Prof. Fabio Canessa. Il saggio parla della neurodiversità di personaggi famosi che con il loro genio hanno segnato il pensiero contemporaneo. “Figli prematuri del futuro” perché seppero spingere lo sguardo oltre i confini del proprio tempo, anticipando idee e conquiste future, proprio perché portatori di tratti che oggi definiremmo di tipo autistico (da cui la metafora dell’aggettivo “prematuro”) strettamente connessi alla creatività, alla intuizione geniale, al pensiero divergente, ma anche terreno di vulnerabilità alla patologia mentale. L’incontro è diretto a chiunque abbia interesse ad ascoltare le storie di esseri umani che, pur avendo dato contributi eccezionali alla civiltà, per molti aspetti rassomigliano a persone comuni: figli, fratelli, genitori, amici, conoscenti, noi stessi. Affinché, oltre lo stigma, si possa comprendere come una mente diversa vada protetta, poiché vulnerabile, e valorizzata, poiché preziosa e capace di conquiste straordinarie.

M.B.