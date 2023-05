Al Fortino il libro di Giovanni Nardi

Oggi alle 18 al circolo Il Fortino di Marina di Pisa, in via della Sirenetta, per iniziativa della libreria Civico14 accattivante viaggio nei sogni e nella fantasia attraverso personaggi e immagini divenuti patrimonio della nostra cultura pur essendo irreali. L’occasione è la presentazione dell’ultimo libro di Giovanni Nardi, giornalista e scrittore a lungo responsabile delle pagine culturali de “La Nazione” e del “Quotidiano Nazionale” che ci ha abituato a periodiche e originali incursioni in territori inesplorati. Come il libro sulle parole e i loro significati o l’illustrazione del martirologio che forma il nostro calendario, per citare i più recenti. Il libro si intitola “C’era una volta”, edito da Pacini e con l’autore ne parleranno lo scrittore Athos Bigongiali e il giornalista Giuseppe Meucci: le storie di personaggi, immagini e luoghi fantastici che ricorrono di frequente nella conversazione, nel nostro modo di pensare fino ad assumere ampi significati metaforici che vanno ben al di là della loro pura e semplice definizione. Spesso ci arrivano dal passato, frutto di antiche consuetudini, capaci però ancor oggi di definire un concetto, dar colore a una frase. Un libro di agile e piacevole lettura che ci permette di scoprire le molte cose che non sappiamo quando per definire un concetto o una situazione ci serviamo di termini, per citarne alcuni, come l’Ircocervo o l’Unicorno, o luoghi e personaggi anch’essi immaginari come Bengodi o Robin Hood. Dopo la presentazione del libro, come di consueto, sarà possibile per chi lo vorrà trattenersi a cena gustando i tradizionali menù dello storico circolo marinese.