"Al fianco di chi lotta". Posizione chiara dall’opposizione

"Lo abbiamo urlato dalle piazze che avremmo bloccato tutto e lo abbiamo fatto: mentre il Paese blocca le strade e i porti, noi oggi abbiamo bloccato il consiglio comunale". Così Ciccio Auletta e la sua coalizione Diritti in comune, rivendicano quanto avvenuto ieri in consiglio comunale, con la protesta delle opposizioni per ottenere una seduta straordinaria dedicata ai fatti di Gaza. "Le nostre richieste - aggiungono - sono chiare e dirette al consiglio e alla giunta: riconoscere lo stato di Palestina, interrompere tutti i rapporti istituzionali e commerciali diretti e indiretti a livello comunale e nazionale con Israele, sostenere la missione umanitaria della Global Sumud Flotilla, esprimere solidarietà a Francesca Albanese e gemellarsi con Gaza". "Da Pisa - sottolinea Luigi Sofia, capogruppo di Sinistra Unita/Avs - sale una voce chiara: siamo e saremo al fianco di chi lotta per la libertà, la giustizia e la pace. E chiediamo all’Italia di chiarire immediatamente da dove provengono gli attacchi alla Flottilla e chi li ha ordinati, che porti la questione all’Onu, sollecitando l’intervento dei caschi blu per rompere il blocco di Gaza, che riconosca senza condizioni lo Stato di Palestina e che interrompa il commercio di armi e introduca sanzioni contro Israele fino al pieno rispetto del diritto internazionale".

Posizioni sostanzialmente unanimi a sinistra: "Ma il genocidio non si ferma - osserva Enrico Bruni (Pd) - e non possiamo abbassare la guardia. Torneremo a marciare per la Palestina, per la fine delle stragi e per sostenere la Global Sumud Flottilla. La Pisa che è scesa in piazza in questi giorni e in questi anni non può essere ignorata dal silenzio della giunta e dei partiti di centrodestra, che troppo spesso criminalizzano chi manifesta per la pace e i diritti". "Non possiamo discutere di bilancio e delibere come se fossimo in un tempo normale - conclude Emilia Lacroce de La città delle persone - e non possiamo partecipare al vuoto di posizione e di iniziativa del Comune che rispecchia quello del Governo italiano. Esiste il dovere di parlare, di ricordare, di denunciare. Il dovere di non essere complici".

Da destra si resta in silenzio, ma alla fine il consiglio del 2 ottobre si farà con decisione unanime. E durante la lettura dei nomi dei bambini morto sono in tanti a malcelare il disagio che si prova a sentirli: l’assessore all’Ambiente Giulia Gambini (Fdi) scoppia in lacrime, l’assessore Paolo Pesciatini resta a lungo immobile con le mani giunte come in segno di preghiera. Capo chino per l’assessore Frida Scarpa. Anche Veronica Poli (Forza Italia) è visibilmente scossa e come lei anche altri consiglieri restano rispettosamente in aula in silenzio anche se la seduta è sospesa.

Gab.Mas.