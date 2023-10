Al Dipartimento di Informatica un convegno internazionale sui Microservices

Pisa, 9 ottobre 2023 - Martedì 10 e mercoledì 11 ottobre, a partire dalle ore 9.20, si svolgerà presso il Dipartimento di Informatica (Largo Bruno Pontecorvo 3) la quinta edizione della International Conference on Microservices (MICROSERVICES 2023). I microservizi sono un’architettura software particolarmente adatta all’esecuzione in ambiente Cloud, utilizzata da grandi aziende del settore informatico come Netflix o Spotify. Il convegno riunirà la comunità di riferimento per questo settore in crescita per promuovere la discussione sui temi di ricerca relativi ai microservizi. In particolare, MICROSERVICES ospiterà esperti internazionali provenienti sia del mondo accademico che dell’industria per discutere diversi aspetti relativi alla loro progettazione, implementazione e gestione di software a microservizi. L’evento è organizzato dal gruppo di ricerca coordinato dal prof. Antonio Brogi che svolge il ruolo di general chair della conferenza. Il comitato di programma è diretto dal prof. Tomas Cerny della Baylor University (USA), dalla prof.ssa Valentina Lenarduzzi dell’Università di Oulu (Finlandia) e dal dott. Jacopo Soldani dell’Università di Pisa. L’organizzazione locale è affidata al dott. Stefano Forti dell’Università di Pisa. Il convegno, organizzato nell’ambito delle azioni della Microservices Community, è sponsorizzato da aziende nazionali e internazionali come Imola Informatica, Domotz, rjc soft e VedrAI, con la partecipazione di MDPI come media partner. M.B.