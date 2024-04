Al Cnr "Vero o falso? La disinformazione in rete"

Il Cnr apre le sue porte alla cittadinanza con un’altra tappa organizzata dalle ricercatrici e dai ricercatori di Area Aperta. Martedì 16 aprile dalle 10 alle 12, nell’aula 28 di Via G.Moruzzi, 1, si svilupperà l’argomento "Vero o falso? La disinformazione in rete". Questo intervento presenterà il fenomeno della disinformazione online da diverse prospettive.

In primo luogo, la ricercatrice dell’Istituto di informatica e telematica del Cnr Marinella Petrocchi, presenterà esempi reali - alcuni divertenti, altri più critici - di fake news che circolano sia nel mondo reale che in quello virtuale, e fornirà definizioni per far luce sulle diverse sfumature che il fenomeno della disinformazione comporta. Poi, si mostreranno le metodologie che i ricercatori stanno adottando per mitigare il fenomeno, considerando sia le contromisure tecniche che quelle sociali. Petrocchi è ricercatrice senior presso il Cnr-Iit e il suo campo di ricerca si colloca a cavallo tra cybersecurity, intelligenza artificiale e data science.

In particolare, studia nuove tecniche per il rilevamento di fake news/fake account online e metodi automatizzati per classificare la reputabilità degli organi di stampa online.

È autrice di diverse pubblicazioni internazionali su questi temi e tiene abitualmente conferenze e lezioni sull’argomento. È responsabile Cnr del progetto "Humane holistic supports to information disorder", finanziato dal Mur nell’ambito del Pnnr dell’Unione Europea.