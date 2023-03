Al circolo Mazzei un incontro con Casini

La politica di ieri e di oggi vista con le lenti di un protagonista assoluto delle istituzioni repubblicane: Pier Ferdinando Casini (foto) sarà l’ospite del circolo Filippo Mazzei domani alle 18 alle Officine Garibaldi dove presenterà il suo libro "C’era una volta la politica", intervistato dal presidente del circolo "Mazzei", Massimo Balzi e dal giornalista de La Nazione, Tommaso Strambi. All’iniziativa interverrà anche il presidente della Regione, Eugenio Giani. In serata Casini si trasferirà alla villa di Corliano, sede del circolo dove al ristorante si terrà la cena sociale al prezzo di 35 euro (info e prenotazioni 3285674010). "E’ un altro importante evento nella scia dell’idea di politica di noi mazzeiani - osserva Balzi - che deve essere il luogo del confronto pacato e delle idee, che ci pone, nella memoria del nostro toscano, a indicare come via della politica non quella dei facili slogan, del ‘sarò breve’, spesso causa vuoto pneumatico di soggetti che hanno pervaso la società italiana solo con la loro rabbia. Il male però parte dal lontano, dalla delegittimazione della politica come servizio e dedizione, spesso lenta nel decidere nei suoi passaggi democratici e additata come una cosa per pochi che ha portato tanti a seguire pifferai magici che sono arrivati a celebrarne l’inutilità dei suoi riti". Con Casini, conclude il presidente del circolo Mazzei "abbiamo l’occasione di ripercorrere la storia di uomini e fatti della nostra Italia: lo stile del già Presidente della Camera, come è avvenuto nel precedente appuntamento con Gianfranco Fini, torniamo a fare la politica con la P maiuscola".