Al Bagno degli Americani torna il cinema

Torna il “Cinema sul Mare” al Bagno degli Americani di Tirrenia. Dopo il grande successo della prima parte della rassegna tornano da lunedì 7 a venerdì 11 agosto, i film e un’altra settimana di proiezioni. Si parte lunedì 7 agosto con “Grazie Ragazzi” scritto da Riccardo Milani poi “Sonic 2”, sequel del film Sonic. Mercoledì sarà la volta di “Ticket to Paradise” film del 2022 co-scritto e diretto da Ol Parker. Chiude la rassegna “Frankestein Junior” e venerdì 11 agosto l’intramontabile “FlashDance”. Il via alle proiezioni alle 21.30 con il maxi-schermo gonfiabile di 14 metri per 9, 8 grazie alla collaborazione con Alfea Cinematografica e Cinema Arsenale. "Siamo molto soddisfatti del successo ottenuto nella prima parte della rassegna Cinema sul Mare al BAM e la riproponiamo anche in questa settimana, che ci accompagnerà al Ferragosto", affermano Davide Bani e Alberto Gabbrielli. Il bar sarà a disposizione del pubblico prima, durante e dopo le proiezioni, il ristorante sarà regolarmente aperto per la cena. Per maggiori info 342 3513884.