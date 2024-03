Aiuto cucina serale part time a "il Gallaccio"

Il ristorante Gallaccio a Madonna dell’Acqua ricerca un aiuto cucina per lavoro esclusivamente serale compreso week-end. Attività di friggitoria e assemblamento panini, gradita esperienza in ristorazione veloce , ma non indispensabile. Richieste buona comprensione della lingua italiana, capacità di lavorare in gruppo e di organizzare la propria linea in autonomia, si offre contratto part time 25/30 h settimanali in base alle competenze e disponibilità

Chi interessato può inviare curriculum con foto a [email protected] o passare dal punto vendita la sera dalle 17.30 alle 19. Il ristorante si trova in via pietrasantina 37 a Madonna dell’Acqua.