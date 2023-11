"Aiutiamo Diego Bonanni: Furto all'Apicoltura La Valle Graziosa"

Una raccolta fondi per aiutare la vittima di un furto a risollevarsi. Stiamo parlando del furto subito dall’Apicoltura La Valle Graziosa, a Calci. Immediatamente dopo il colpo è partita su GoFundMe una raccolta fondi per aiutare il proprietario, Diego Bonanni. "I malviventi - racconta l’organizzatore, Alessandro Controzzi - hanno sfondato il vetro di una finestra posteriore, angolo cieco per le telecamere che avevamo installato, ci hanno derubato del duro lavoro di una stagione già di per sé difficile". "Hanno portato via i secchi già pieni di miele e poi - continua - utilizzando i nostri secchi vuoti, hanno svuotato i maturatori con tutti i tipi di miele". "Acacia, castagno, girasole, tiglio, millefiori: un disastro - scrive - venti-trenta quintali di miele portati via così. La produzione di un intero anno non c’è più. Siamo in ginocchio". "Una passione lunga dieci anni - aggiunge - che si è tradotta in sacrifici, lavoro e dedizione ma, soprattutto, in miele e prodotti dell’alveare naturalmente biologici".

La campagna è arrivata a 1.400 euro in poche ore, a fronte di un obiettivo di cinquemila, ed è raggiungibile attravreso un link appositamente dedicato.