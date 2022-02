Alimenti per l'infanzia, medicinali e coperte: gli aiuti in partenza per l'Ucraina

Articolo : Guerra, le manifestazioni degli ucraini in Toscana: "Non lasciateci soli"

Pisa, 27 febbraio 2022 - La macchina degli aiuti si è già messa in moto a Pisa, dove continua la mobilitazione degli ucraini che vivono in Toscana. Già oggi pomeriggio faranno partire da Firenze una spedizione di generi alimentari e beni di prima necessità da mandare in patria, in Ucraina. Come in una corsa contro il tempo decine di loro hanno raggiunto un supermercato di Pisa per acquistare generi alimentari e di prima necessità.

Gli aiuti sono trasferiti a Firenze «da dove oggi pomeriggio parte una nostra carovana di mezzi che raggiungerà l'Ucraina», spiega Igor Chernai coordinatore di questa catena di solidarietà improvvisata. «Abbiamo acquistato alimenti per l'infanzia - spiega Chernai - ma anche medicinali, disinfettanti, coperte e ogni altro bene di prima necessità per sostenere chi si sta rifugiando nei sotterranei dai bombardamenti per resistere all'aggressione russa».

L'obiettivo è inviare la merce al più presto in madrepatria. «Non c'è tempo da perdere - conclude Chernai - e abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. I nostri connazionali hanno bisogno di noi e, anche se a distanza, vogliamo sostenere la resistenza del nostro popolo contro Putin».