Aiuti per la Tari rivolti a famiglie e giovani under 36 entro il 15 gennaio

Fino al 15 gennaio è possibile per i cittadini residenti nel Comune di Pisa presentare domanda per l’assegnazione di contributi economici a parziale ristoro delle spese per la Tari 2023 relative all’utenza domestica dell’abitazione di residenza. Si può presentare una sola domanda per nucleo familiare, a disposizione ci sono 220mila euro. Per l’agevolazione occorre la residenza nel Comune di Pisa e un Isee non superiore a 25mila euro. Ai beneficiari verrà assegnato un contributo fino al 40% di quanto dovuto e pagato per la tassa Tari 2023 per l’utenza domestica dell’abitazione di residenza. Gli eventuali residui verranno distribuiti fino ad un massimo del 50% di quanto dovuto e pagato. Aiuti sono previsti anche per gli under 36. Occorre un Isee ordinario di importo pari o inferiore a 35mila euro, non aver compiuto il trentaseiesimo anno di età alla data del 31/12/2023 così come ogni altro componente del proprio nucleo familiare