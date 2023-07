Aiuti alimentari: richieste già da 60 famiglie

I volontari fremono e la Croce Azzurra del litorale pisano, seppur finora senza sede non è stata con le mani in mano. Il primo servizio che l’associazione ha introdotto è quello del Servizio aiuti alimentari in convenzione con il banco alimentare della Toscana. Sotto il sole di luglio, alcuni volontari raccolgono pacchi alimentari nel locale della Calp in via degli Ontani a Tirrenia. Tra questi Marco Criscuoli, volontario delegato responsabile servizio alimentari della Croce azzurra del litorale pisano: "Siamo partiti dal vecchio schedario di famiglie della Palp che contava ben cento famiglie – spiega il volontario-. Li abbiamo richiamati tutti avvertendo che entro la fine del mese potranno venire a ritirare il pacco alimentare".

Un servizio rispristinato sul solco del lavoro della Palp. "Gli aiuti sono europei, collaboriamo anche con Unicoop Firenze, che fa un paio di raccolte l’anno, con la Caritas Diocesana e la fondazione Todisco – racconta Criscuoli -. Ad oggi abbiamo già 60 famiglie che ci hanno richiamato e a cui con cadenza mensile e sulla base di quando riceviamo le consegne cercheremo di garantire loro un aiuto alimentare che potranno venire a ritirare direttamente qua". Chi ha bisogno, dunque, può anche rivolgersi direttamente ai nuovi locali della Calp o chiamare per prendere un appuntamento al numero: 3479331746. Un servizio ripristinato, ma che ancora non basta. "Il territorio è ora coperto a pezzi e bocconi solo grazie alla buona volontà delle altre associazioni che fanno quello che possono – commenta il presidente della Calp, Paolo Malacarne -. Abbiamo tante idee. All’interno del locale a Tirrenia, abbiamo costruito un ufficio, che in accordo con l’Usl potrebbe essere messo a disposizione degli assistenti sociali o anche di un infermiere esperto per piccoli servizi sanitari".

E.M.D.P.