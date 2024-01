Aiute alle famiglie in difficoltà: "Scuola e affitti le priorità"

Impegno nel sociale. E’ in questa direzione che si è mosso il Comune di Calci negli ultimissimi giorni dell’anno che ha cercato di recuperare quante più risorse economiche possibili. "Si è così riusciti a stanziare – si legge nel documento diffuso dall’amministrazione– 50mila euro per il “contributo affitti” e quasi 12mila euro per il “pacchetto scuola”, in aggiunta ai 13mila euro arrivati dalla Regione. Operazioni ritenute indispensabili visti i continui rincari specie per le famiglie a basso reddito e soprattutto per il pesantissimo taglio deciso dal Governo, cioè il totale azzeramento del fondo nazionale a sostegno dei canoni di locazione".

Il Comune di Calci ha deciso di emanare ugualmente il bando per il contributo agli affitti per garantire un sostegno stabile per calmierare il canone di locazione. Il Comune ha poi integrato con fondi propri - per quasi 12mila euro - anche le risorse giunte dalla Regione Toscana per il “pacchetto scuola”. Grazie a questa scelta della giunta Ghimenti, le 83 famiglie risultate beneficiarie a seguito del bando riceveranno tutte il contributo massimo previsto, ovvero 300 euro, a rimborso delle spese sostenute per l’acquisto del materiale didattico. "Per quanto attiene la scuola dell’obbligo - commentano la vicesindaca con delega al sociale, Valentina Ricotta, e l’assessora all’istruzione, Anna Lupetti -, il nostro Comune aiuta le famiglie sostenendo il costo per l’acquisto dei libri della scuola primaria".

"Abbiamo scelto di dare questa notizia, simbolicamente, il primo dell’anno - conclude il sindaco Massimiliano Ghimenti, che ha la delega al bilancio - proprio perché volevamo fortemente che il 2024 cominciasse con una buona notizia per le famiglie calcesane. Abbiamo stanziato per questa voce ben 50mila euro, quasi tutti del bilancio comunale. Una somma enorme per le nostre possibilità, ma che ci permetterà di aiutare ben 68 nuclei familiari. Un provvedimentoche per effetto degli ulteriori tagli decisi dal Governo della Premier Meloni sarà difficilmente replicabile negli anni futuri. Facciamo appello all’Esecutivo ed al Parlamento affinché modifichino le scelte della Finanziaria, che penalizzano i Comuni, i territori e le famiglie più in difficoltà".